On peut désormais dire non au ticket de caisse aussi à la Migros

Des tonnes de papier directement plongées dans les poubelles placées sous les caisses automatiques, c’est bientôt fini à la Migros. La chaîne de supermarchés a commencé à introduire dans ses magasins, depuis début octobre, la fonctionnalité simple qui permet, après un achat, de dire si on veut, oui ou non, recevoir un ticket imprimé, comme le fait déjà la Coop. Jusqu’à maintenant, la chose n’était possible que si on avait un compte Cumulus et qu’on y avait paramétré notre préférence de ne pas recevoir la quittance papier mais de l’avoir sous forme numérique dans son application.