économie: Des restaurateurs contraints de rembourser leurs prêts Covid

Alors que l’on croyait la crise de coronavirus finie, voilà qu’elle revient au galop et ce ne sont pas les restaurateurs qui diront le contraire: des milliers de propriétaires suisses risquent de devoir fermer définitivement, faute de pouvoir rembourser les prêts contractés durant les années de pandémie.

Montant moyen de 100’000 francs

En effet, certains cantons commencent, les uns après les autres, à exiger le paiement des montants octroyés pour les cas de rigueur. Le montant moyen dû s’élève à 100’000 francs. «Si les choses en restent là, je dois envisager une faillite privée», s’exprimait un restaurateur dépassé sur les colonnes de la «Schweiz am Wochenende» . Il dispose encore de 30 jours pour rembourser sa dette.

C’est pourquoi l’association a mandaté une expertise juridique: «à l’évidence, le Parlement voulait, au moment de la rédaction de la loi, empêcher les abus des fonds Corona, mais n’a pas réussi à la formuler de manière suffisamment claire», explique Isabelle Häner, professeure de droit public et administratif à l’Université de Zürich. Et de poursuivre: «Il n’est même pas clair si le Parlement a pensé aux formes juridiques sous lesquelles les entreprises de restauration sont le plus souvent organisées.»