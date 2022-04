Economie et environnement: quel bilan du quinquennat Macron? 

France : Économie et environnement: quel bilan du quinquennat Macron?

Certaines mesures du président français ont suscité de larges contestations ces cinq dernières années. Panorama des principales réformes réalisées, avant le second tour de dimanche.

Élu en 2017 avec une étiquette progressiste et la promesse d’être «ni de droite, ni de gauche», Emmanuel Macron a mis en œuvre, au cours de son quinquennat, une série de réformes, dont certaines ont été fortement contestées. Tour d'horizon des principales mesures politiques du président français sortant – et de ses revers – sur l'économie et l'environnement, alors qu’il cherche à se faire réélire contre la candidate d’extrême droite Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, dimanche.