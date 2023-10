L'idée d'imposer les étrangers pour leur séjour séduit à droite

Imposer une taxe annuelle de séjour à tous les étrangers car «ils réalisent un énorme gain de richesse en s’installant en Suisse». L’idée du professeur de théorie de la politique financière et économique à l’Université de Fribourg, Reiner Eichenberger, n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd: elle suscite notamment de plus en plus de sympathie au sein des milieux bourgeois. Ainsi, selon le modèle théorisé par le spécialiste, une «taxe d’habitation» de 5000 à 30’000 francs par an, imposée à chaque étranger habitant en Suisse, permettrait de renflouer les caisses publiques d’au minimum 2,5 milliards de francs.