Le monde d’après Covid enregistre une croissance de 2,6%

Plus de 128’000 emplois ont été créés en 2021. Freepik

En 2021, la création d’emplois et d’entreprises a dépassé les pertes liées à la pandémie en 2020: c’est même l’année avec le plus de nouveaux postes créés depuis 2011. Plus de 128’000 places supplémentaires, soit 2,4% de plus qu’en 2020. Cette augmentation est perceptible dans l’ensemble de l’économie. Certaines branches du domaine des services, comme le transport aérien et les agences de voyages ont continué à perdre des emplois en 2021 mais l’ensemble du secteur tertiaire enregistre toutefois une hausse du nombre de contrats de travail. Les activités liées aux ressources humaines et la santé ont particulièrement engagé selon l’OFS puisqu’elles contribuent à un quart de l’augmentation totale du nombre de postes, (préciser les pénuries de personnel de la santé).

La fin des mesures liées à la pandémie a eu un impact considérable dans l’économie. Les résultats affichent une croissance soutenue de 2,6% qui s’explique par une reprise des activités dans le domaine des services. La consommation des ménages a, elle aussi, fortement augmenté en 2022 (+4,2%), après la chute de -3,4% en 2020 et la timide reprise de +1,8% en 2021. Selon l’OFS, cette augmentation est principalement due au fait que les gens ont plus dépensé pour des services comme les hôtels, restaurants et autres loisirs et dans des biens comme les meubles, les vêtements et les chaussures. Le retour de la population dans les restaurants s’est en revanche fait sentir sur la consommation de nourriture et de boissons sans alcool qui a, elle, diminué par rapport à 2021.

La productivité au travail a connu une forte augmentation en 2021 (+2,6%) qui a ralenti en 2022 (+1,2%). En 2021, le secteur secondaire a connu une progression de 9,2%, principalement grâce à l’industrie pharmaceutique et la fabrication de matériel informatique et électronique. Le secteur des services, lui, a subi une diminution de la productivité de -1,9% à cause du commerce de gros.