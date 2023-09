Les banques cantonales nous plument

Grâce à la fin des taux négatifs, l’an dernier, l’ensemble des banques cantonales affichent un bénéfice record – plus de 2 milliards de francs – au premier semestre 2023. Or, la clientèle n’en profite guère, déplorent certains.

La BCV se situe au deuxième rang des banques cantonales ayant engrangé les meilleurs bénéfices au premier semestre 2023, avec un bénéfice de 240 millions (+22% en comparaison au premier semestre 2022). 20min/Marvin Ancian

Alors que Credit Suisse a sombré, les banques cantonales, elles, se portent mieux que jamais, constate la «SonntagsZeitung» du jour. Grâce à la fin des taux négatifs de la BNS l’an dernier, les deux tiers de ces 24 établissements financiers ont en effet enregistré des bénéfices records: plus de 2 milliards de francs suisses. Comparé au premier semestre 2022, la Banque cantonale de Zurich, la plus grande, affiche ainsi une hausse de bénéfice de 25%, à plus de 677 millions. Côté romand, la BCV, au deuxième rang (lire encadré), a réalisé un bénéfice de 240 millions (+22%). Et la Banca Stato tessinoise a carrément augmenté son bénéfice de 160% (!), à 89 millions.

Bénéfices au 1er semestre 2023: le classement des banques romandes 2 e rang: BCV (bénéfice 240 mio., +22%)

6 e rang: BCGE (bénéfice 117 mio., +49%)

8e rang: BCF (bénéfice 91 mio., +12%)

12 e rang: BCBE (bénéfice 76 mio., +15%)

13 e rang: BCVS (bénéfice 6 mio., +22%)

18 e rang: BCN (bénéfice 24 mio., +20%)

22e rang: BCJ (bénéfice 10 mio., +18%)

Bénéfices « absurdement élevés »

La fin de la phase des taux négatifs, il y a un an, par la Banque nationale (BNS), a permis aux banques d’exiger des taux d’intérêts plus élevés pour les crédits ou les hypothèques. Mais à l’inverse, elles n'ont guère fait profiter leur clientèle en augmentant les taux d'intérêt sur les dépôts d’épargne (lire encadré). «Les banques plument leur clientèle», dit sans détours Sara Stalder, directrice de la Stiftung für Konsumentenschutz, dans la SonntagsZeitung. Il est «injuste» que les banques réalisent des «bénéfices absurdement élevés » mais refusent de supprimer des frais et d'augmenter les taux d'intérêt. Elle exige le retour à «une situation plus équitable pour les consommateurs».

Inquiétude des PME

Du côté des entreprises, Fabio Regazzi, président de l’USAM et conseiller national (Le Centre) estime qu’il «serait bien que les banques cantonales se montrent plus compréhensives à l’égard des PME». Et qu’elles examinent si elles peuvent réduire leurs marges, car «le commerce et la classe moyenne ont besoin de plus d’air».

Plus d’intérêts pour les banques, pas pour les clients Certaines banques cantonales n'accordent toujours pas d'intérêt sur les comptes de paiement et même sur les comptes d'épargne, les intérêts restent très faibles, par exemple à 0,75% la Banque cantonale de Zurich (ZKB), note la «SonntagsZeitung». A l’inverse, les banques cantonales exigent actuellement un taux d'intérêt de près de 3% sur les hypothèques à dix ans. Des taux que l'Union des Banques Cantonales Suisses (UBCS estime être «conformes au marché».