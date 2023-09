Economie: Les classeurs fédéraux suisses produits en… Allemagne

Certains ont pleuré en apprenant la nouvelle

«On savait que ça allait arriver», confie une collaboratrice de Biella, qui s’exprime sur l’annonce faite de la délocalisation et de la perte de 45 postes de travail. «Nous sommes spécialisés dans les classeurs et les agendas. Qui a encore besoin d’un agenda aujourd’hui? Moi aussi, je note mes rendez-vous sur mon téléphone, poursuit la collaboratrice. Je travaille ici depuis près de trente ans. Pour mon mari et moi, ça va. Mais pour d’autres, c’est plus grave. Beaucoup travaillent ici depuis des décennies, nous sommes comme une famille. C’est ce qui me fait le plus mal.» Pour preuve, certains ont pleuré lors de l’annonce de fermeture.