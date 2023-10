Economie: L’été indien a boosté le tourisme en Suisse centrale

Les remontées mécaniques et autres offres touristiques estivales n’ont jamais été aussi populaires en Suisse centrale. Ainsi, la ligne ferroviaire de montagne du Stanserhorn a enregistré 4000 voyageurs supplémentaires par rapport à l’année passée à la même période: un record absolu. Même son de cloche sur les chemins de fer du Rigi: les responsables ont signalé une demande accrue inhabituelle, notamment pour les liaisons vers Weggis et Vitznau.

Cette hausse de la demande est principalement due aux journées particulièrement chaudes enregistrées au mois d’octobre , alors que l’été a déjà tiré sa révérence: «En raison du beau temps persistant et du calendrier des vacances d’automne, nous avons enregistré un nombre record de visiteurs», se réjouit Mario Lütolf, responsable de l’espace urbain et des événements de la ville de Lucerne.

Bord du lac populaire

Outre les remontées mécaniques, la compagnie maritime du lac des Quatre-Cantons a, elle aussi, enregistré un résultat très positif en début de période automnale. «Le temps ensoleillé et l’envie de voyager ont entraîné une augmentation du nombre de clients de 15% par rapport à l’année précédente et même de 50% par rapport à octobre 2022», se réjouit Werner Lüönd, responsable du marketing et des ventes de la compagnie. Du fait de la demande prononcée, des navires supplémentaires ont été mis à disposition des clients.