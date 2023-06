Malgré la guerre commerciale, les patrons américains affluent en Chine

D’Elon Musk à Bill Gates en passant par Tim Cook, le directeur général d’Apple, certains des plus grands patrons américains font le voyage à Pékin, semblant ignorer la guerre commerciale Chine-Etats-Unis.

Déjà fréquentes avant la pandémie, leurs venues ont pu reprendre en décembre après la fin des restrictions sanitaires liées au Covid, qui avaient isolé la Chine du reste du monde pendant trois ans. Et elles sont l’occasion pour eux de manifester, à Pékin, leur optimisme quant au vaste marché chinois et aux liens commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales.