Croissance: L'économie mondiale face à une «longue route» avant une reprise durable

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a relevé, mercredi, sa prévision de croissance mondiale pour 2023, mais l’accalmie sur le front de l’inflation et le redémarrage de l’économie chinoise n’empêchent pas l’économie mondiale de faire face à une «longue route» avant une reprise durable, prévient-elle.

Croissance chinoise en légère hausse?

Malgré ces signes positifs, l’économie mondiale «fait face à une longue route à parcourir avant d’atteindre une croissance forte et durable», a tempéré Clare Lombardelli, qui a pris ses fonctions à l’OCDE près d’un an après le départ de Laurence Boone au gouvernement français.

«Presque tous les pays ont des déficits plus élevés qu’avant le Covid»

Parmi les défis évoqués figure la persistance de l’inflation hors énergie et aliments, qui «demeure obstinément élevée» et qui impose aux banques centrales de «maintenir des politiques monétaires restrictives, jusqu’à ce qu’il y ait des signes clairs» d’apaisement, relève Clare Lombardelli. Or, des taux d’intérêt élevés empêchent l’économie mondiale de croître plus franchement, en réduisant la distribution de crédits et en encourageant l’épargne plutôt que la consommation.