Crise énergétique: Economies d’énergie: Fribourg prend à son tour des mesures

Crise énergétique : Économies d’énergie: Fribourg prend à son tour des mesures

Le Conseil d’État fribourgeois a décidé de diminuer la température dans les bureaux du Canton et d’accorder un budget de près d’un million de francs pour engager plus de personnel affecté à la gestion de la situation énergétique.

«L’État se doit de montrer l’exemple en matière d’économie d’énergie», a déclaré mercredi le Conseil d’État fribourgeois. Il a annoncé de nouvelles mesures cantonales pour faire face à la crise énergétique et limiter ainsi les risques de pénurie cet hiver. Les règles édictées s’appliquent en particulier aux bâtiments hébergeant les bureaux de l’État. La température y sera désormais limitée à 19 degrés et l’eau chaude y sera supprimée, sauf exception. L’utilisation d’appareils de chauffage privés est par ailleurs interdite. Finalement, l’extinction des appareils en veille et l’interdiction d’utiliser les ascenseurs, hormis pour les personnes à mobilité réduite, complètent la liste.