Risque de pénurie: Économies d’énergie: les skieurs pourraient faire la grimace

Risques de pénurie : Économies d’énergie: les skieurs pourraient faire la grimace

Eau froide, remontées supprimées la nuit, etc.

Quel que soit le scénario envisagé, il y aura des répercussions pour les usagers. Car les remontées mécaniques veulent de toute manière économiser volontairement au moins 5% d’électricité, précise Berno Stoffel. Du coup, il va y avoir des changements en vue. Il est en effet question d’éteindre les éclairages publicitaires, de réduire le chauffage, il ne pourrait y avoir plus que de l’eau froide dans les toilettes, grimper de nuit en haut les pistes pourrait n’être plus possible, etc. «Nous sommes en train de déterminer toute une palette de mesures que les remontées mécaniques pourront mettre en œuvre», dit-il.