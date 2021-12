Genève – Economies d’énergie: l’Etat doit faire mieux dans ses locaux

Le domaine du bâti est aujourd’hui le secteur le plus polluant en C02, après les transports. D’où les efforts pour rénover immeubles et maisons afin de réduire leur consommation d’énergie. Un travail entamé depuis des années par l’Office cantonal des bâtiments (OCBA) dans les 1480 biens propriété de l’Etat de Genève. Mais un travail encore insuffisant, qui manque de méthode et dont la planification laisse franchement à désirer, selon un audit de la Cour des comptes dévoilé mardi.