Suisse : EconomieSuisse et le PS s’allient en vue d’une pénurie d’énergie

C’est une alliance presque contre nature qui s’est formée avec le dossier de l’énergie. En effet, EconomieSuisse et le Parti socialiste font front commun face aux risques de pénurie de gaz et d’électricité qui menacent la Suisse. La faîtière de l’économie et le PS demandent que Berne aide financièrement les entreprises qui ne pourraient plus fonctionner – ou fonctionner au ralenti – en cas de pénurie de gaz ou d’électricité.