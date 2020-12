Suisse : Economiesuisse modère ses prévisions de décroissance

Les projections de conjoncture économique prévoyaient une contraction de 5,4% en 2020 et une reprise de 3,7% en 2021. Le tassement est moins important qu’attendu et la reprise, plus florissante.

Photo d’illustration. AFP

Economiesuisse estime que ses prévisions de décroissance doivent être revues à la baisse. La faîtière des entreprises suisses modère ce mardi tant sa projection de contraction en 2020 que de rétablissement en 2021 pour la conjoncture helvétique. Economiesuisse anticipe en effet désormais une décroissance de 3,7% sur l’exercice en cours, contre encore 5,4% en juin dernier. La reprise l’an prochain doit atteindre 3,7%, contre 4,1% au dernier pointage.

L’atténuation de l’effondrement attendu à brève échéance est attribuable essentiellement aux paquets de soutien étatiques, ainsi qu’à des mesures de restrictions face à la pandémie moins sévères que redouté et à la vigueur de l’éphémère reprise en été. Le rétablissement risque de se faire attendre sur les premiers mois de 2021, mais devrait par la suite être soutenu par la disponibilité de vaccins contre le Covid-19, énumère un rapport.

Sur le front des salaires, le renchérissement de 0,3% attendu pour l’année en cours couplé avec une inflation négative de 0,7% doivent faire progresser les rémunération réelles de 1% en moyenne début 2021 par rapport à douze mois plus tôt.

Aux rangs des risque pour la reprise, Economiesuisse égraine une déception sur le front des vaccins, la nécessité d’un reconfinement à l’automne 2021, l’endettement des Etats, l’éclatement de bulles ou la correction de cours surévalués, le conflit commercial persistant entre Washington et Pékin, le Brexit ou encore le regain de protectionnisme généré par la pandémie.