Covid-19

Economiesuisse: pas de retour à la normale avant 2022

Economiesuisse anticipe une remontée qui se fera dans la douleur puisque la croissance à fin 2021 sera toujours inférieure à celle de 2019.

L’économie mondiale à la merci du virus

Le ralentissement actuel est beaucoup plus marqué que celui qui a suivi la crise financière de 2008-2009, car il touche à la fois le marché intérieur et l’économie d’exportation. Dans ce dernier cas, les biens d’équipement et de consommation de haute qualité, comme les industries liées à l’horlogerie, aux machines, aux équipements électriques et aux métaux ainsi qu’aux textiles sont particulièrement concernés.