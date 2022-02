Relations Suisse-UE – EconomieSuisse «résolument en faveur» de la voie bilatérale

La SBTi

La SBTi est «une méthode standardisée à l’échelle mondiale pour évaluer et réduire les émissions de gaz à effet de serre», explique le communiqué de presse. Son objectif est le suivant: «Si le réchauffement climatique ne doit pas dépasser 1,5 degré, seul un certain volume de gaz à effet de serre peut être émis à l’échelle mondiale. Avec la SBTi, chaque entreprise peut fixer des objectifs climatiques et décider elle-même à quel rythme elle doit réduire ses émissions pour atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici à 2050.» En Suisse, plus de 60 entreprises suisses ont d’ores et déjà adopté cette initiative.