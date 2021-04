Les visioconférences sont indissociables du télétravail, mais elles consomment également beaucoup d’énergie. 20min/Michael Scherrer

Les chiffres sont impressionnants: en ville de Zurich, la consommation d’électricité a diminué de 4% en 2020 par rapport à 2019. La raison: le télétravail, la fermeture des entreprises et la mise à l’arrêt de nombreux trains régionaux. Selon les Services électriques de la Ville de Zurich (ewz), le confinement du printemps dernier notamment a permis de réduire drastiquement la consommation d’électricité en raison de la fermeture des commerces, des restaurants et des écoles.

Les ménages ont toutefois consommé plus de courant. La raison en est une fois de plus le télétravail. Mais pas uniquement. Ne pouvant aller nous changer les idées au restaurant, ni aller faire la fête ou assister à des concerts, nous sommes nombreux à nous être rabattus sur Netflix et d’autres plateformes de streaming. On a aussi plus cuisiné à la maison, fait tourner la machine à laver plus souvent, laissé les lampes allumées plus longtemps. Selon les Services électriques de la Ville de Zurich, la consommation d’électricité des ménages zurichois a augmenté d’environ 6%, et même de 12% aux heures de pointe au cours du printemps 2020. Parallèlement, selon un rapport de la Télévision suisse, la demande en électricité dans les entreprises a diminué de 6% en ville de Zurich et de 7% dans le canton. Des chiffres similaires ont été rapportés dans toute la Suisse.

Quatre heures de Zoom pour 1 franc

Plus on consomme de courant chez soi, plus les coûts de l’électricité sont élevés. La technologie numérique est un véritable gouffre énergétique. Les Services électriques de la Ville de Zurich ont calculé qu’une visioconférence d’une heure avec quatre participants consomme environ 0,6 kWh. Un kilowattheure coûte selon la région jusqu’à 40 centimes. Ainsi, après un peu plus de quatre heures sur Zoom, on a déjà dépensé 1 franc. Le magazine allemand spécialisé en informatique «c’t» a aussi calculé qu’une heure de Netflix sur un téléviseur de 100 watts consomme 0,115 kWh d’électricité. On dépense alors 1 franc après 21 heures de visionnage.

Il est vrai que les ordinateurs, les tablettes et autres appareils similaires sont de plus en plus économes en énergie. Mais leur nombre ne cesse de croître, et nous les utilisons toujours plus souvent, plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation des frais d’électricité. Voici toutefois quelques astuces qui permettent d’économiser du courant.