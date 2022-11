énergie: Economiser en baissant le chauffage de sa maison de vacances

énergie : Économiser en baissant le chauffage de sa maison de vacances

L’obligation de s’équiper ne garantit pas l’utilisation

De manière plus générale, le Conseil fédéral estime que le potentiel d’économies est à l’heure actuelle plus important pour les résidences principales et qu’«il n’est donc pas indiqué de proposer un programme d’encouragement spécifique pour les résidences secondaires». Le sujet semble par contre avoir été assimilé par les personnes concernées puisqu’un sondage indique que 85% des propriétaires (ayant ou non une télécommande) affirment déjà baisser leur chauffage en cas d’absence de plus de 5 jours.