Votations du 27 septembre : Ecopop soutient l’initiative de limitation

L’association Écologie et Population estime qu’un «oui» à l’initiative de l’UDC permettrait d’éviter une partie des conséquences néfastes de la surpopulation en Suisse, telle que la surconstruction.

L’Association Écologie et Population (Ecopop), l’Association suisse industrie et agriculture (ASIA) et «Stopp Littering Schweiz» disent oui à l’initiative UDC dite de limitation. Selon elles, c’est la dernière occasion de changer de cap écologique.