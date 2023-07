Lausanne: Ecoquartier outré par des factures d’électricité truffées d’erreurs

Objectif: électricité verte

Sur les hauts de Lausanne, près de l’aérodrome, l’écoquartier des Plaines-du-Loup devrait accueillir sur un site de 30ha, environ 8000 habitants d’ici à 2034. Pour assurer la mixité sociale, il est prévu 30% de logements subventionnés, 40% de logements à loyer abordable et 30% de logements en marché libre. Le projet en est à sa première étape avec 2400 habitants sur 10 ha. L’écoquartier est une vitrine du Plan climat lausannois. Le chauffage et la production d’eau chaude proviennent de la géothermie associée à des pompes à chaleur et par la récupération des eaux usées. Des panneaux photovoltaïques fournissent de l’électricité additionnelle. Le but est d’avoir un mode de chauffage entièrement renouvelable avec zéro émission de CO2. «Pour atteindre cet objectif ambitieux, le confort des habitants n’est plus une priorité», déplore un habitant.