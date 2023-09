Écosse: Des frissons en vérifiant la vidéosurveillance de sa maison

Là où l’histoire prend une tournure résolument improbable, c’est quand les forces de l’ordre ont laissé le visiteur, qui était couvert de sang, s’en aller sans autre forme de procédure. Le lendemain, il a envoyé un message à Caitlin via Facebook pour la remercier de l’avoir laissé faire un petit somme dans son lit et lui présenter ses excuses. «J’espère n’avoir causé aucun mal et vous rencontrer un jour», a-t-il écrit. La jeune mère n’a aucune idée de la manière dont l’individu s’est procuré son nom.

«Qui dit qu’il ne reviendra pas?»

Depuis cet incident, la jeune femme n’est retournée qu’une seule fois chez elle, pour nettoyer, et n’ose plus y remettre les pieds. Elle cherche à déménager. «La police m’a juste dit de le bloquer sur Facebook. Qui dit qu’il ne reviendra pas? Il n’a pas été puni et pourrait refaire le coup. J’ai trop peur de rester dans ma maison à cause de mon petit garçon», explique-t-elle.