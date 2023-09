Écosse: Une locomotive centenaire percute un train, plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi lors de la collision d’une vieille locomotive à vapeur et d’un train dans une gare du nord de l’Ecosse, a indiqué la police écossaise. «A environ 19h (18h GMT), vendredi (...) nous avons reçu le signalement d’une collision entre deux trains à la gare d’Aviemore» dans la région des Highlands, a indiqué un porte-parole de la police. Deux personnes ont été transportées dans un hôpital voisin et «un certain nombre d’autres passagers sont traités sur place», a-t-il ajouté.