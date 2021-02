D*, lecteur de «20 Minuten», a été scandalisé il y a quelques jours au moment d’entreprendre sa promenade quotidienne au bord de la rivière bernoise, près du Lorrainebad: «L’Aar emportait avec elle des excréments, du papier WC et même un préservatif.» En cause : une canalisation déversait sans filtre de nombreuses ordures dans le cours d’eau.

Le promeneur a pensé que la station d’épuration était surchargée. C’était effectivement le cas, comme le confirme Reto Battaglia, de l’Office des eaux et des déchets du Canton de Berne. «Les intempéries des derniers jours et la fonte des neiges ont apporté une grande quantité d’eau supplémentaire à gérer», explique-t-il. Ce type de surcharge du réseau d’égouts est difficile à éviter et les zones de rejet sont choisies de manière à évacuer rapidement les déchets.