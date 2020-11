Anecdote surprenante : «Écoute, je vais me faire un tour de reins»

George Clooney a dévoilé à CBS Sunday Morning que son épouse, Amal, avait mis du temps, et même beaucoup de temps, à répondre à sa demande en mariage.

L’acteur américain est resté quelque temps à genoux lorsqu’il a demandé sa femme Amal en mariage, car celle-ci a mis du temps à répondre. George Clooney a en effet révélé qu’avant cela, ils n’avaient jamais vraiment discuté du mariage et qu’il a été surpris qu’elle prenne tant de temps à donner sa réponse. «Je lui ai demandé, sorti de nulle part, et elle a mis longtemps à dire oui, a-t-il dévoilé à CBS Sunday Morning. Je suis resté à genoux pendant genre vingt minutes. À la fin je lui ai dit: «Écoute, je vais me faire un tour de reins.»

Le couple s’est finalement marié en 2014, trois ans avant de devenir parents de jumeaux, ce qui fut une surprise pour l’acteur. « Nous n’avions jamais vraiment parlé d’avoir des enfants et un jour on s’est juste dit: «Qu’en penses-tu ?» On est allés chez le médecin, on a fait une échographie, et il m’a dit: «Vous avez un garçon.» Je trouvais ça fantastique. Puis il m’a dit: «Et vous en avez une autre là.» J’étais ok pour un. Je suis vieux. Et tout d’un coup, il y en avait deux. C’est dur pour moi de ne pas parler mais là, j’étais devant le papier pendant dix minutes, à me dire: «Quoi ? Deux», dévoile l’acteur.