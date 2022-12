Affaire des écoutes illégales à Genève: un recours vise le Parquet

Genève : Ecoutes illégales: la méthode du Parquet est contestée

«Léman Bleu» révèle un nouvel épisode dans l’affaire des promoteurs immobiliers genevois condamnés pour escroquerie en première instance, et plus précisément dans son volet dit «des écoutes illégales». Pour rappel, à l’ouverture de leur procès en appel, en novembre, il avait été établi qu’en 2014, ils avaient été placés sur écoute et que des conversations avec leurs avocats avaient été interceptées. Or, lors de la remise de ces enregistrements au Ministère public, ces passages auraient dû être expurgés, ce qui n’avait pas été le cas.