Ecoutes illégales à Genève: un procureur extraordinaire désigné

Un procureur extraordinaire, c’est-à-dire extérieur au canton, va être nommé dans l’un des volets de l’affaire des logements fantômes. Le Ministère public l’a annoncé ce mercredi. Le magistrat désigné sera chargé de traiter les plaintes pénales pour abus d’autorité déposées par les prévenus à l’encontre des policiers chargés de l’enquête et de la procureure Caroline Babel Casutt. Ceux-ci sont soupçonnés d’avoir enregistré et retranscrit des conversations téléphoniques entre les promoteurs immobiliers suspects et leurs avocats. Il est à noter que ces écoutes illégales ont conduit mardi la Chambre pénale de recours à prononcer la récusation de Caroline Babel Casutt.