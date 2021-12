ECOUTER DE LA MUSIQUE OU TELEPHONER – Ecouteurs en voiture: est-ce autorisé?

Merci beaucoup pour votre question intéressante. Écouter de la musique ou téléphoner avec un casque micro ou des écouteurs en conduisant fait partie de la routine de nombreux automobilistes. On pourrait donc penser que cette pratique ne pose aucun problème. En effet, la loi fédérale sur la circulation routière n’interdit pas en soi le port d’écouteurs pendant la conduite. Mais la situation juridique est un peu plus complexe.

La loi fédérale sur la circulation routière ne punit ainsi pas le fait d’écouter de la musique ou de téléphoner en portant des écouteurs, mais uniquement l’éventuelle baisse d’attention résultant de cette activité. Cette prescription s’applique à tous les usagers de la route, soit aux conductrices et conducteurs de voitures, de motocycles et de camions, mais aussi de vélos, de vélos électriques, etc. En outre, ce principe ne s’applique pas seulement à l’utilisation d’écouteurs ou d’un casque micro, mais aussi de tout appareil de reproduction de son et de communication, comme les radios, haut-parleurs, dispositifs mains-libres, etc.