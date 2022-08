Pop : Écoutez le duo entre Elton John et Britney Spears

Le titre «Hold Me Closer», qui signe le retour de la chanteuse six ans après la sortie de l’album «Glory», est enfin disponible.

La pochette de «Hold Me Closer». Instagram

L’attente est enfin terminée! Le duo entre Britney Spears et Elton John a été dévoilé vendredi 26 août 2022, dix-huit jours après que l’artiste britannique en a parlé pour la première fois. Et si cette chanson était si attendue, c’est parce qu’il s’agit de la première présentée depuis six ans par Britney Spears, dont le dernier album en date, «Glory», est sorti en 2016.

Enregistré dan un studio de Beverly Hills en juillet 2022, le titre dévoilé dans un restaurant français est un mélange de plusieurs morceaux d’Elton John: «Tiny Dancer», «The One» et un soupçon de «Don’t Go Breaking My Heart», précise le «Guardian».

Interrogé par le quotidien, le chanteur de 75 ans a dit tout le bien qu’il pensait de la prestation de l’Américaine de 40 ans. «Elle a chanté de manière fantastique. Tout le monde pensait qu’elle ne pouvait plus chanter, mais j’ai répondu qu’elle était incroyable au début de sa carrière et que je pensais qu’elle y arriverait. Et elle l’a fait et j’étais ravi de ce qu’elle a montré», a-t-il confié.