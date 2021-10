«Easy On Me» : Écoutez le nouveau morceau d’Adele

La Britannique a dévoilé «Easy On Me», ainsi que son clip, vendredi 15 octobre 2021.

Comme prévu , Adele a fait son retour à la musique avec le titre «Easy On Me». La Britannique de 33 ans n’avait plus rien sorti depuis son album «25» paru en 2015. Ce single est le prélude de son quatrième album, «30», dont l’arrivée est prévue pour le 19 novembre 2021.

À noter que le clip d’«Easy On Me» a été réalisé par Xavier Dolan. BFM TV rappelle que la chanteuse aux 60 millions d’albums vendus et le Québécois se connaissent bien. C’est déjà lui qui était aux manettes de la vidéo illustrant le morceau «Hello». Moins de 10 heures après la diffusion d’«Easy On Me» sur YouTube, le clip avait déjà été vu plus de 15 millions de fois. Ce qui augure d’un nouveau succès retentissant pour la chanteuse.