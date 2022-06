Musique : Écoutez le nouveau single très house de Beyoncé

L’Américaine a lâché «Break My Soul» dans la nuit du 20 au 21 juin 2022. Les sonorités feront plaisir aux nostalgiques de la house des années 1990.

Moins d’une semaine après l’annonce de l’arrivée d’un album, «Renaissance act. i», pour le 29 juillet 2022 , Beyoncé en a dévoilé un premier extrait. Il s’agit du single «Break My Soul» qui a été publié sur le Net dans la nuit du 20 au 21 juin 2022. Il pourrait bien en surprendre plus d’un.

En effet, le morceau est plutôt éloigné des sonorités r’n’b et soul habituelles de l’Américaine de 40 ans. «Break My Soul» fleure bon la house music des années 1980 et 1990. Il ne manquera en tout cas pas de ravir les nostalgiques de cette période-là.