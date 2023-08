Genève: Ecrans en terrasse autorisés pour Servette-Glasgow Rangers

Les Genevois n’ayant pas obtenu de billets pour Servette-Glasgow Rangers, match qualificatif pour la Champions League, disputé mardi prochain à la Praille, pourront au moins le regarder en plein air avec d’autres passionnés. La Ville de Genève a autorisé les cafés et les restaurants à installer des écrans sur leurs terrasses. Le Département municipal de la sécurité et des sports demandera en revanche aux exploitants de boucler leurs terrasses à minuit, l’horaire habituel en semaine. Comme le rappelle la «Tribune de Genève», qui a révélé cette décision, de telles autorisations avaient déjà été délivrées aux établissements publics pour la finale du championnat suisse de hockey en avril et pour l’Euro de football en 2021.