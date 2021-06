Australie : Écrasé par une baleine en pleine partie de pêche

Un jeune homme de 18 ans se trouve dans un état critique après un accident rare survenu dimanche dans le sud-est du pays.

Nick, lui, a subi une fracture du cou et souffre de blessures à la tête. Il se trouve actuellement dans le coma, dans un hôpital de Canberra. «Nick et Matt étaient en train de faire ce qu’ils aimaient. Jusqu’à ce qu’un accident étrange change le cours de leur vie pour toujours. Ils n’ont rien vu venir et ignoraient que la baleine était à proximité», peut-on lire sur une page GoFundMe. Pour l’heure, les médecins ne peuvent se prononcer sur d’éventuelles lésions cérébrales et sa famille ignore s’il sortira un jour de son coma.