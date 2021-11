Italie : Écrasée par deux voitures au mariage de sa sœur

Une jeune femme qui était sortie fumer une cigarette lors d’un repas de noce a été percutée devant le domaine, samedi près Venise.

Une fête de mariage a viré au drame, samedi dans un luxueux domaine agricole de Torre di Mosto, près de Venise. Arrivée de Hongrie pour participer aux noces de sa sœur, Mercedesz s’est absentée quelques minutes pour fumer une cigarette. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle a franchi le portail de la ferme, au beau milieu de la campagne vénitienne, et s’est retrouvée sur une partie de la route sans s’en rendre compte.

Il faut dire que, ce soir-là, un épais brouillard régnait sur la région et que la visibilité était réduite à environ 2 mètres, précise TGCOM 24. C’est alors qu’une voiture est arrivée et qu’elle a percuté la jeune femme, qui a été projetée de l’autre côté de la route. Un second véhicule est arrivé juste après, heurtant une nouvelle fois la malheureuse. Mercedesz n’a pas survécu à ses blessures. Les deux automobilistes, eux, ont été mis en examen pour «homicide routier».