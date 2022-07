Italie: Ecroulement du pont Morandi: le mégaprocès s’ouvre à Gênes

Italie : Écroulement du pont Morandi: le mégaprocès s’ouvre à Gênes

Quatre ans après le drame qui avait fait 43 morts, la justice doit définir les responsabilités des 59 prévenus.

Les images choc du 14 août 2018 à Gênes sont encore dans toutes les mémoires. Le pont autoroutier Morandi, axe essentiel pour le trafic local et vers la France, s’était écroulé, précipitant dans le vide véhicules et passagers. Le drame avait fait 43 morts et jeté une lumière crue sur le piètre état des infrastructures de transport en Italie. Et sur le rôle trouble de la société Auto­strade per l’Italia, accusée d’avoir préféré les économies à la sécurité en n’entretenant pas l’ouvrage, construit en 1967.

Quatre ans plus tard, un mégaprocès pour homicide involontaire, atteinte à la sécu­rité des transports et faux en écriture publique s’est ouvert jeudi. Il implique 59 prévenus, des cadres et techniciens d’Auto­strade et de la société d’ingénierie Spea, chargée de la maintenance, et des fonctionnaires du Ministère des infrastructures. Le directeur général d’Autostrade de l’époque, Giovanni Castellucci, et l’ancien patron de Spea, Antonino Galata, font partie des accusés. Le procès devrait durer deux à trois ans.