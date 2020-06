Espagne

Ecstasy en route pour Ibiza: «La fête est annulée»

Alors que certains vacanciers sont déjà de retour sur l’île, les trafiquants avaient repris du service. Mais les forces de l’ordre ont pu mettre la main sur ces produits.

La police espagnole a annoncé lundi l'arrestation de cinq trafiquants de drogue et une grosse saisie de stupéfiants, dont de l’ecstasy destinée à l'île d'Ibiza, laquelle se prépare au retour des touristes après des mois de confinement. «Les enquêteurs ont pu établir que 100’000 comprimés d'ecstasy avaient pour destination Ibiza pour coïncider avec le début de la saison estivale», indique un communiqué de la police. En plus de l'ecstasy, les policiers ont saisi 160 kilos de marijuana, 71 kilos de hasch et 1 kilo de kétamine.