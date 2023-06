Australie: Ecstasy et champignons autorisés pour soigner

L’Australie est devenue samedi l’un des premiers pays au monde à autoriser l’ecstasy et les champignons hallucinogènes, à des fins médicales, dans l’espoir de lutter contre certaines pathologies mentales. À partir du 1er juillet, les psychiatres agréés pourront prescrire ces substances, connues aussi sous les noms de MDMA et psilocybine, pour le traitement des états de stress post-traumatique et de certains types de dépressions, selon une décision prise en février par l’organisme australien de surveillance des drogues.

Mike Musker, chercheur en santé mentale et en prévention du suicide, à l’université d’Australie-Méridionale, a déclaré à l’AFP, que la MDMA serait utile pour traiter le stress post-traumatique, tandis que la psilocybine pourrait aider à lutter contre la dépression. Il a expliqué que la MDMA donne aux patients «un sentiment de connexion» qui leur permet de faciliter le contact avec le thérapeute et d’échanger sur leurs expériences traumatiques.

«Manque d’options»

L’«effet psycho-spirituel» de la psilocybine, «que l’on n’obtient pas avec les médicaments traditionnels», dit-il, «peut changer votre perception de vous-même et de votre vie (…) et avec un peu de chance, cela peut vous donner envie de vivre». Mike Musker doute que ces drogues soient «largement utilisées» par les patients avant 2024, et a déclaré que le processus ne consisterait pas à «prendre une pilule et disparaître dans la nature».