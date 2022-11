Valais: Ecstasy, meth, coke, une grosse saisie de drogues

Valais : Ecstasy, meth, coke: la police fait une grosse saisie de drogues

L’enquête aura duré près de trois ans, entre le printemps 2019 et novembre 2021. Mais elle a permis à la Police cantonale valaisanne, sous la direction du ministère public, de mettre fin à un important trafic international de stupéfiants, entre les Pays-Bas et le Valais romand.

A la mi-novembre, un Hollandais de 23 ans, domicilié à Sion, a été interpellé à son domicile alors qu’il se trouvait en compagnie de son complice, un Portugais de 31 ans. Lors des arrestations, une grande quantité de drogues a été découverte: près d’un kilo de MDMA, quelque 1300 pilules d’ecstasy, plus de 200 grammes de cocaïne et près d’un kilo de crystal meth ont été saisis et séquestrés. De plus, ils auraient écoulé quelque 1,6 kilo de cocaïne, plus d’une centaine de pilules d’ecstasy, ainsi que 25 grammes de crystal meths.