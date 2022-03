Gifle aux Oscars : «Écœuré», Jim Carrey dégomme Will Smith

S’il avait été à la place de Chris Rock, l’acteur aurait réclamé «200 millions de dollars» à son confrère. «Cette vidéo et cette insulte seront là pour toujours», déplore-t-il.

La polémique entourant la gifle assénée par Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, dimanche soir, n’en finit pas de faire du bruit. Jim Carrey, lui, a un avis bien tranché sur l’incident, rapporte le Huffington Post. Invité sur CBS, lundi soir, l’acteur n’a pas mâché ses mots, fustigeant d’abord l’attitude du public au moment où Will Smith a reçu son Oscar du meilleur acteur. «Cette standing ovation m’a écœuré. J’ai eu l’impression que Hollywood était mou… massivement. Pour moi, cela a envoyé un signal très clair que nous (ndlr: les humoristes) ne sommes plus le club des gens cool», a-t-il estimé.