Angleterre : Ed Sheeran a décroché un rôle dans un film

Le chanteur, dont l’apparition dans «Game of Thrones» avait été très critiquée, jouera dans «Sumotherhood».

Ed Sheeran est déjà apparu plusieurs fois sur le petit et le grand écran.

Côté musique, Ed Sheeran n’a plus rien à prouver. Côté comédie, en revanche, ce n’est pas la même histoire. Son apparition dans un épisode de la saison 7 de «Game of Thrones» n’a pas laissé un souvenir impérissable à ceux qui l’ont vue. Les fans de la série n’avaient pas été tendres avec le chanteur qui cartonne sur TikTok, qualifiant sa prestation de ridicule et d’inutile.