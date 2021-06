Musique : Ed Sheeran a écrit une nouvelle chanson pour BTS

Le Britannique a collaboré une seconde fois avec les membres du groupe sud-coréen, qu’il a qualifiés de mecs «super cools».

Le chanteur anglais de 30 ans a écrit un nouveau titre pour le groupe BTS . C’est ce qu’il a révélé dimanche 27 juin 2021 au micro de l’émission radio Most Requested Live : «J'ai écrit une chanson sur leur nouvel album. Ce sont des mecs vraiment géniaux», a-t-il confié. L’info a été confirmée par Big Hit Music, maison de disque du groupe sud-coréen .

L’interprète de «Shape of you» avait déjà écrit un morceau pour le célèbre boys band de K-Pop, intitulé «Make it right» et sorti en 2019.