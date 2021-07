Angleterre : Ed Sheeran a failli arrêter la musique

En devenant papa, le chanteur anglais a pensé mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à sa famille.

Il est l’un des plus célèbres et prolifiques chanteurs dans le monde. Pourtant, Ed Sheeran, 30 ans, a sérieusement songé à stopper sa carrière à la naissance de sa fille Lyra, aujourd’hui âgée de 11 mois, qu’il a eue avec son épouse, Cherry Seaborn. En découvrant les joies de la paternité, les priorités de l’artiste, qui a vendu plus de 150 millions d’albums, ont failli changer. «La musique, ça fait partie de moi. Puis j’ai eu ma fille et je me suis dit: «OK, c’est bon. C’est fini. Je vais probablement être un père et c’est tout. Je ne ferai plus de musique.», a-t-il confié à la radio SiriusXM.