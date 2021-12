Grande-Bretagne : Ed Sheeran a fait un carton sur TikTok en 2021

Le chanteur est l’artiste musical le plus vu sur la plateforme de partage de vidéos, en Grande-Bretagne.

Getty Images for iHeartRadio

L’année 2021 se termine très bien pour Ed Sheeran. En plus du succès de son 4e album – celui de l’âge adulte – , le Britannique de 30 ans peut désormais se targuer d’être l’artiste musical qui a été le plus vu sur TikTok au cours des douze derniers mois. Le papa de la petite Lyra Antarctica, qui a peur qu’elle broie du noir, est également celui qui a gagné le plus d’abonnés en 2021.