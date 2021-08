Angleterre : Ed Sheeran a offert un pénis géant à Elton John

Pour le 74e anniversaire de la star anglaise, l’interprète de «Bad Habits» a choisi un cadeau plutôt osé.

Les deux musiciens partagent en effet une «grande» amitié, et, comme l’a expliqué Elton John, ils adorent rigoler. «Pour mon anniversaire cette année, il m’a offert un pénis géant en marbre. Je ne sais pas si c’est parce que j’ai toujours été une b*te ou quoi. C’est très gros, très bien fait. Qu’est-ce qu’on achète à quelqu’un qui a tout?», s’est-il interrogé.

Ed Sheeran (à g.) et Elton John sont amis depuis plusieurs années.

Cependant, la star de la pop qui s’est récemment lâchée dans un resto , a concédé que lui et son mari, David Furnish, ont eu bien du mal à trouver un endroit approprié pour installer l’oeuvre d’art, afin de ne pas choquer leurs deux fils, Zachary, 10 ans, et Elijah, 8 ans. Ils ont donc décidé de ne pas la mettre dans leur jardin. «C’est dans une partie cachée de la maison, où ils ne la verront pas», s’est amusé le chanteur.

Plus tard dans l’interview, Elton John a avoué à Carrie, la présentatrice, qu’il était exact qu’il avait aidé Ed Sheeran, dont le 4e album est prévu pour octobre 2021, à refaire sa garde-robe avec des vêtements Versace. « C’est vrai. Je lui ai dit: «Ed, tu as porté des chemises larges et des pantalons baggy, ça t’a amené là, mais maintenant, il est temps de changer», a-t-il révélé.