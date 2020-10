Angleterre : Ed Sheeran blessé par une princesse

La cicatrice qu’a le chanteur sur la joue a été causée par un membre de la famille royale britannique, a révélé le manager de l’artiste.

En 2016, quand Ed Sheeran était apparu en public avec une blessure sur la joue ayant nécessité des points de suture, le «Sun» avait rapporté que la plaie avait été provoquée par la princesse Beatrice. Selon le tabloïd, en voulant faire semblant d’adouber James Blunt avec une épée durant une soirée arrosée, la fille du prince Andrew avait raté son coup et amoché l’interprète de «Shape of You». Quelques temps plus tard, Blunt avait nié, affirmant que son pote s’était fait mal tout seul.

Début octobre 2020, le manager d’Ed Sheeran est revenu sur cette histoire dans le podcast «Straight Up» (le même dans lequel il avait raconté que l’ancienne équipe de son protégé lui avait conseillé de se teindre les cheveux pour avoir plus de succès) et il a confirmé la version du «Sun»: «Certaines personnes nous ont dit de mentir et de dire que c’était quelqu’un d’autre. J’ai répondu qu’on n’allait rien dire. Je ne vais pas mentir juste parce que quelqu’un est une idiote et pense «oh ouais, je vais me bourrer la gueule et décrocher une épée du mur». Tu cherches les ennuis.»