Coup de gueule : Ed Sheeran déteste les after-parties

Le chanteur n’aime pas l’ambiance malsaine des soirées organisées après les cérémonies où les artistes reçoivent des prix.

Alors qu’il était aux MTV Video Music Awards , dimanche 12 septembre 2021, Ed Sheeran a confié qu’il n’aimait pas se rendre aux soirées organisées après ce genre de cérémonies. «La salle est remplie de ressentiment et de haine et c’est une atmosphère détestable, a déclaré le chanteur anglais de 30 ans au podcast «The Julia Show». Les artistes sont des personnes douces, mais ils sont entourés de gens qui veulent qu’ils gagnent des prix.»

L’interprète de «Shape of You» a déploré une compétition particulièrement malsaine dans le milieu du showbiz. «Que ce soient les Billboards, les Grammys, ou autres, il n’y a que des gens qui veulent que d’autres échouent et je n’aime pas ça.» En revanche, dans son pays, ces soirées sont bien différentes selon lui: «En Angleterre, tout le monde est ivre et on se fiche de savoir qui a gagné un award ou pas. On passe juste une bonne soirée.»