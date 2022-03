Royaume-Uni : Ed Sheeran devant un juge pour plagiat

Le musicien s’est présenté, vendredi 4 mars 2022, devant un tribunal de Londres qui doit décider si «Shape Of You» est un plagiat ou non.

Le folkeux a réfuté les accusations de plagiat. WMG/Dan Martensen

Après Dua Lipa, c’est au tour d’Ed Sheeran de devoir faire face à une accusation de plagiat. Le Britannique de 31 ans a comparu vendredi 4 mars 2022 devant la justice de son pays où il est poursuivi par deux auteurs-compositeurs qui l’accusent de plagiat pour son tube «Shape Of You».

Vêtu d’un costume sombre assorti d’une cravate, l’artiste s’est présenté à la Haute Cour de Londres au premier jour du procès prévu pour durer trois semaines. Il est accusé par Sami Chokri et Ross O’Donoghue de s’être inspiré de leur titre «Oh Why» pour la mélodie de son tube planétaire «Shape Of You», titre le plus vendu au monde en 2017. Les deux chansons ont été diffusées dans la salle d’audience présidée par le juge Antony Zacaroli.

Pour l’avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, «la similarité» entre certains passages «est frappante», ils sont «presque identiques». «Monsieur Sheeran est indubitablement très talentueux, c’est un génie. Mais c’est aussi une pie», a-t-il ajouté en référence à l’oiseau qui est parfois accusé d’être voleur. «Il emprunte des idées et les jette dans ses chansons, parfois il le reconnaît, parfois pas», a-t-il poursuivi. Ed Sheeran et ses coauteurs, Steven McCutcheon et John McDaid, ont rejeté ces accusations. Le versement des royalties liées à «Shape Of You», estimées à 20 millions de livres sterling (24,4 millions de francs) selon «The Telegraph», a été suspendu par l’organisme de gestion collective PRS.

Ce n’est pas la première fois que le folkeux a des ennuis de ce type avec la justice. En 2016, il avait été attaqué autour de son titre «Photograph». Puis, en 2018, il était dans le viseur des héritiers de Marvin Gaye. Ceux-ci lui reprochaient d’avoir illégalement pompé «Lets get it on» (1973) pour son tube «Thinking Out Loud» (2014) .