Grossesse gardée secrète

Ed Sheeran devrait être papa tout soudain

Le chanteur britannique de 29 ans et sa femme Cherry Seaborn s'apprêtent à devenir parents. Selon un proche peu discret, leur premier enfant est attendu cet été.

Le couple, très discret, a été en mesure de garder cette grossesse secrète tout au long du confinement, mais une source a laissé échapper la nouvelle de l'heureux événement à venir. «Ed et Cherry sont aux anges. Ils sont tous excités, mais ont su rester discrets. Le confinement a été une excuse parfaite pour ne pas trop se montrer, mais ça approche, l'agitation augmente et ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille», a déclaré une source au tabloïd britannique.