Ed Sheeran en larmes dans son documentaire

On y découvrira l’ascension du chanteur de ses débuts «où je devais vendre des CD pour me payer à manger» à son triomphe mondial durant lequel il a écoulé neuf millions de billets en une seule tournée. «Cheveux roux, de petite taille, bégaiement: ce gars ne peut pas devenir une pop star», dit Ed Sheeran, 32 ans, au début de la bande-annonce du docu diffusée mardi 21 mars 2023. Plus loin, on le découvre en larmes à cause de l’état de santé de son épouse, Cherry, avec qui il a eu deux filles, ainsi que suite au décès de son meilleur ami, Jamal, qui a lancé sa carrière. «Le deuil a pris le contrôle de ma vie. À chaque fois qu’un événement majeur se produit, j’écris une chanson dessus», raconte la star aux millions d’albums vendus. La fin de la vidéo ne manque pas d’humour avec Ed qui livre sa vision artistique de son documentaire.