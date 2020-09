Comme le veut la formule, «la maman et le bébé se portent à merveille», a-t-il ajouté, invitant tout le monde à respecter leur vie privée. «Je vous reverrai quand il sera temps de revenir», a-t-il conclu. Le chanteur britannique va sans doute savourer ce moment de longues semaines et transformer assurément cette incroyable expérience en chansons.

La venue de leur petite fille vient sceller une bien jolie histoire d'amour: Ed Sheeran et Cherry Seaborn se sont rencontrés sur les bancs de l'école alors qu'ils n'avaient que 11 ans et sont devenus inséparables avant que leurs chemins ne se séparent durant quelques années. Lui devient une star de la chanson, elle travaille à Wall Street. Ils se sont retrouvés à New York chez Taylor Swift à l'occasion du 4 juillet 2015 et ne se sont plus jamais quittés.